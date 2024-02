VIDEO | Mõned kuud tagasi debüütalbumiga välja tulnud boipepperoni on saavutuse üle uhke: tunnen, et olen nüüd täisväärtuslik muusik

Aasta Debüütalbumi kategoorias Alika ja An-Marleniga konkureerinud boipepperonil tõdes, et tal olid tugevad konkurendid. „Kõik me oleme siin aasta jooksul teinud väga suuri projekte, feature’inud. Alika käis Eesti Laulul, ma tegin enda albumi, Ingel (An-Marleni pärisnimi - toim) tegi enda albumi,“ sõnas ta.

Kui varem on boipepperoni olnud pigem laulude produktsioonipoolel, siis eelmisel aastal andis ta välja oma debüütalbumi „qqndqlt“. Albumi väljaandmise üle on tal hea meel. „See on ikka väga hea tunne. Nüüd veidi sain välja sellest ainult produtsendi mullist. Tunnen, et ma olen nüüd täisväärtuslik muusik. Mul on imago, ma olen kuhugi jõudnud, midagi ära teinud,“ ütles artist.

Ka oma plaadifirma Kurvad Uudised kohta on boipepperonil kiidusõnu jagada. „Nad on kõige paremad inimesed üldse siin maamuna peal,“ sõnas boipepperoni. Suureks inspiratsiooniks on artistile ka plaadifirma Kurvad Uudised üks vedaja räppar kohver, kes kahe nädala pärast võistleb 5MIINUSE ja Puuluupiga Eesti Laulu finaalis. boipepperoni arvab, et pundil läheb finaalis edukalt. „Ma olen tegelikult suhteliselt kindel, et nad panevad kinni. Siin ongi lihtsalt praegu vormistamise küsimus - kas nad teevad väga hea sõu ja panevad kinni või lähevad lati alt. Aga ma arvan, et nad delivery’vad (toovad kohale - toim) selle,“ kommenteeris ta Eesti Laulu suure favoriidi võiduvõimalusi.