Ei olegi isa ja poeg! Spordiajakirjanikud Alvar ja Tarmo Tiisler avastasid, kuidas nad tegelikult sugulased on

ETV tuntud spordiajakirjanikke Tarmo Tiislerit (54) ja Alvar Tiislerit (30) on ühise perekonnanime tõttu peetud pikalt isaks ja pojaks, kuid tegelikult on nad lihtsalt nimekaimud ega ole isa-poja duo. Hiljaaegu Õhtulehele antud intervjuus räägivad Tarmo ja Alvar, et avastasid, kuidas nad ikkagi sugulased on.