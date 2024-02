Vaimustus kristallidest ja võitlus tervisemuredega: Sara Siipola on Soome eurolauluvõistlusel nublu ja Mikael Gabrieli suurim konkurent

Soome valib oma eurolaulu välja juba 10. veebruaril, kui Uuden Musiikin Kilpailu ehk UMK finaalis Tamperes astuvad üles seitse võistluslugu. Ka Maarjamaa rahval on põhjust lauluvõistlust jälgida, kuna koos Mikael Gabrieliga astub lavale meie oma nublu ning ühine võistluslugu „Vox Populi“ tuleb esitamisena neljandana. Lugu on äärmiselt populaarne ka kihlveokontorite ennustustes. Kui ligi kaks nädalat tagasi ennustasid Eurovision Worldi lehele kokku koondatud kihlveokontorid Eesti-Soome räpparitele kolmandat kohta, siis nüüd on nublu ja Mikael Gabriel tabelis tõusnud.

Tabeli esikoht pole kahe nädala jooksul muutunud. Sealt leiab ikka Sara Siipola pala „Paskana“, mis on kihlveokontorite hinnangul 41-protsendise tõenäosusega Soomet Eurovisionil esindamas. Samas on märgiline, et kahe nädalaga on Siipola loo võiduvõimalus tõusnud vaid protsendi võrra – varem oli see 40 protsenti. Teiselt kohal leiab nüüd nii eestlaste kui ka soomlaste rõõmuks Mikael Gabrieli ja nublu loo „Vox Populi“. Kahe nädalaga on nad teinud korraliku kasvu - kui varem ennustati nende võiduvõimaluseks 18 protsenti, siis nüüd juba 23 protsenti. Oma selja taha jätavad nad varasema teise koha kandidaadi Cyan Kicksi loo „Dancing With Demons“. Nende võiduvõimalus on kihlveokontorite tabelis langenud 21 protsendilt 18-le. Ülejäänud nelja loo võiduvõimalused on alla kümne protsendi.