Ametnike sekkumine oli vajalik: USAs asuv Jaapani saatkond pidi Taylor Swifti murelikud fännid maha rahustama

Popstaar Taylor Swifti suured fännid teavad väga hästi, et lauljatar esineb 10. veebruaril Tokyos ja päev hiljem peaks ta juba Las Vegases olema, et seal oma silmarõõmu Travis Kelce võistkonnale Super Bowlil kaasa elada. Küsimusi tekitavad aga kahe linna suur vahemaa ja ajavahe. Fännide mure selle pärast, kas Taylor ikka jõuab suurele jalgpallimängule, võttis niivõrd suured mõõtmed, et USAs asuv Jaapani saatkond pidi olukorda sekkuma.