Poliitik Riho Terras avalikustas oma salahobi: olen ikka eksperimenteerinud

Kokandus on olnud Terrase salahobi juba pikki aastaid. „Olen ikka eksperimenteerinud ja mu sõbrad-tuttavad on öelnud, et ma peaks restorani avama või raamatu kirjutama ning siis ma mõtlesin, et panen poliitikaraamatu ja kokaraamatu kokku. Tegin intervjuud 26 kolleegiga erinevatest riikidest, rääkisin nendega Euroopast, selle tulevikust ja lõpuks küsisin, mis on nende arvates toit, mis nende rahvast kõige paremini iseloomustab,“ vahendab portaal Menu Terrase sõnu.