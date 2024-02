On, mida oodata! Soome eurolaulu valimise külalisesinejateks on suured staarid

„On meeletult tore on naasta UMK-le, kust kogu see hullus eelmisel aastal alguse sai. Pannes lavale kokku kaks väga silmapaistvat artisti, siis tuleb vägagi unustamatu esinemine,“ teatas Käärija pressiteate vahendusel ning vihjas tema ja Vikmani esinemisele. Ka lauljatar nõustus, et sel aastal on UMK võimsam kui iialgi varem ning ta ootab oma esinemist Käärijäga väga.