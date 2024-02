Küsitlus: kes on kõige eestlaslikuim muinasjututegelane?

„Mõneti üllatav, et kõik neli tegelast nii sarnased said. Kaval-Ants, Rehepapp, Kalevipoeg ja Vanapagan - kaks esimest on kavalad sulased ja teised kaks hiiud, kellel palju jõudu, aga vahel mõistust napib. Samas on tegemist kõige kuulsamate tegelastega - usutavasti ei ole tõesti kedagi, kes ei teaks Kalevipoega või Kaval-Antsu, samas kui ahjualune või vaeslaps võivad olla tundmatumad,“ ütles Tallinna Kirjanduskeskuse direktor ja muinasjututegelase valimise idee autor Maarja Vaino.