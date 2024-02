„See ei näe hea välja“. Soomlased on Sanna Marini peale veidra teema tõttu pahased

Nimelt avaldas 38-aastane Marin nädalavahetusel enda sotsiaalmeediakontol hulga fotosid suusareisilt Austriast. Enamikel fotodel on näha Marini koos sõpradega lõbusalt aega veetmas, vahendab ajakiri Seiska. Marin ise lisas, et oli paar päeva tõesti välismaal.

Soome meedia toob aga välja, et kuna Marin on viimasel ajal palju reisinud, siis see on tema jälgijates tekitanud pahameele. Soome endine peaminister on viimasel ajal käinud Floridas ning külastanud Itaalia pealinna Roomat. See aga on pälvinud paljude jälgijate pahameele.

„Ta ainult reisibki!,“ pahandab üks tema jälgijatest. See pole aga ainuke samasisuline kommentaar. Inimesi, kes tema reisimise üle kurdavad, on sotsiaalmeedias märgatavalt palju. „Ütle meile, kui mitu tonni CO2 sa oled enda reisidega tootnud, käies iga nädala erinevas maailmajaos? See ei näe hea välja, eriti rohepööret toetava juhi suhtes,“ kommenteerib teine kasutaja.

Samas on ka inimesi, kes Marini kaitsevad. Näiteks mainitakse ära, et Marini reiside süsiniku jalajälg on tegelikult üsna tavaline ja mõistlik. Lisaks rõhutatakse, et Marin on sunnitud reisima ka oma töö tõttu ning et teda tahetakse pidevalt erinevatesse maailmanurkadesse peaministri kogemusest rääkima.