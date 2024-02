Kuhu kadus Romi Hasa? „Telehommik“ alustas nädalat uue eetrinäoga

„Tänane hommik on veidi teistmoodi. Romile kiiret paranemist. Mõtlesime, et kui Romi on haigeks jäänud ja keda kiiresti asemele võtta, siis Eesti kõige kuulatumast kommertsraadiojaama hommikuprogrammist Tiiu Sommer,“ selgitas Romi igapäevane ekraanipartner Kristjan Gold tänase saate alguses.