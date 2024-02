Otsib uut elamist! Silvia Ilves peab tõsielusaatest tuntuks saanud koduga hüvasti jätma

Saatele „Stuudio“ antud intervjuus paljastas Silvia, et sai reedel korteriomanikelt kirja, kes olid talle andnud aega kuni aprilli alguseni, et leida endale uus kodu. „See korteriomanik on hästi tore, noor pere, aga ma sain täna (reedel - toim) kirja, et nad tahavad ise tulla sinna elama, sest neil on perekasv tulnud. Meil on seal ju viis tuba, kus ma elan ja aprilli alguses pean ma olema välja kolinud. See tuli ootamatult,“ tunnistas tšellist, et ei osanud sellist teadet oodata. Tema näost oli näha, et antud uudis tõmbas tal jalad justkui alt ära.