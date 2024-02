VIDEO | Rahvas lihtsalt aplodeeris! Raske haigusega maadlev lauljatar Celine Dion ilmus üle pika aja avalikkuse ette

Alates 2022. aasta detsembrist avalikkusest eemale hoiduv Dion sai lavale astudes koheselt ovatsioonide osaliseks. Tema kõndimist saatis menustaar Taylor Swifti lugu „The Power of Love“, vahendab The Variety.

„Tänan teid kõiki! Ma armastan teid,“ ütles Dion enne aasta albumi välja kuulutamist. „Te näete kõik head välja. Kui ma ütlen, et mul on hea meel siin olla, siis ma päriselt ka mõtlen seda. Need, kellel on olnud tohutu õnn Grammydel olla, ei peaks kunagi võtma iseenesest mõistetavana kogu seda rõõmu ja armastust, mida see üritus kogu maailmale toob,“ lisas lauljatar.

2022. aasta lõpus avaldas Celine Dion oma toetajatele sotsiaalmeedias, et tal on diagnoositud kangestunud inimese sündroom, mis ei lase tal oma elu tavapäraselt elada. Ta avaldas, et polnud varem valmis avalikkuse ette oma raske diagnoosiga tulema. „Ma olen võidelnud oma tervisemuredega pikka aega. Mul on olnud tõeliselt raske nendele väljakutsetele vastu astuda ja rääkida kõigest, mida olen läbi elanud,“ rääkis muusik sotsiaalmeediasse postitatud emotsionaalses videos.

Dion teatas, et tal on diagnoositud neuroloogiline haigus stiff person syndrome (kangestunud inimese sündroom – toim), mis mõjutab tavaliselt üht inimest miljonist. Veel ütles Dion, et kuigi tema haruldast haigust alles õpitakse tundma, on teada, et just see ongi tal lihasspasme põhjustanud.

Kõnealune sündroom paneb lihaseid kontrollimatult kokku tõmbuma ja inimene kangestub lõpuks nagu kivikuju – sündroomi tõttu lukustuvad lihased järk-järgult jäikadesse asenditesse, mistõttu ei saa inimene rääkida ega kõndida. Haigus on ravimatu, aga ravimitega on võimalik selle kulgu aeglustada.

„Kahjuks mõjutavad need spasmid mu igapäevaelu igat aspekti. Mõnikord on mul raskusi kõndimisega ja mul pole lubatud kasutada oma häälepaelu laulmiseks,“ sõnas Dion.