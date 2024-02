VIDEO | Kas võitja ongi juba teada? Ukraina valis enda esindaja Eurovisionile ja tõusis automaatselt tänavuseks favoriidiks

Kui veel nädal tagasi kirjutasime, et kihlveokontorite seisude põhjal koostatud üldtabelis on esikohal Island, kus pole veel eurolaulikut valitudki, siis viimaste päevadega on ette rebinud Ukraina. Tegemist pole enam paariprotsendiliste vahedega, nagu nädal tagasi, vaid ukrainlaste valitud eurolugu „Teresa & Maria“ on edestamas teisel kohal olevat Suurbritanniat pika puuga. Ukraina esindajate Alyona Alyona & Jerry Heil võiduvõimaluseks peetakse 18%, brittide eurolauliku Olly Alexanderi sama number on vaid 9%.