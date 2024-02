Pöörasest popstaarist ontlikuks pereisaks. Mis pani Robbie Williamsit elus kannapööret tegema?

Noore staarina ahmis Robbie Williams (49) alkot, narkotsi ja noori, kõigeks valmis tšikke, kuni jõudis. Mingil kainel hetkel jõudis talle pärale, et nii enam ei saa. Ta jättis narko ja alko mitu korda maha. Kuulutas meediale, et on nüüdsest purukarske. Kuni järgmise korrani. Küllap teate teiegi inimesi, kes lubavad kogu hingest ja silmade särades, et „nüüdsest mitte ühtegi tilka enam“ või „1. jaanuarist jätan suitsetamise igaveseks maha!“ Nii inimlik.