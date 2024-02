Iltalehti: Nublu ja Mikael Gabrieli eurolaul ajas eksperdid kahte leeri. Üks ennustab hävingut, teine pakub neid mustadeks hobusteks

Kuna Soome eevoorus UMKs pole midagi veel kivisse raiutud, siis on ülimalt põnev jälgida kihlveokontorite seisu ning sealsete ekspertide hinnangut. Põhjanaabrite üks populaarseim päevaleht Iltalehti lasi oma ajakirjanikest ekspertidel, kellel on kogemust mitmetelt Eurovisionidelt, öelda välja oma arvamus. Tavaliste hinnete andmise asemel on nende mõõduühikuteks lõvid ja lambad - parim skoor, mida üks ekspert võib laulule anda on kolm lõvi, ning kõige halvem on kolm lammast.