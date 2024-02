„See on lahkuminekualbum!“ Fännid on veendunud, et Taylor Swifti uus album tögab tema näitlejast eksi

Eile õhtul kuulutas Taylor Grammyde jagamisel välja, et kahe kuu pärast näeb ilmavalgust tema üheteistkümnes stuudioalbum pealkirjaga „The Tortuered Poets Department“. Tema suurtel fännidel meenus seepeale üks kunagine grupivestlus, mille Joe oma sõpradega teinud oli, vahendab Daily Mail. Ligi kaks aastat tagasi avaldas Joe, et temal ja semul on WhatsAppis vestlus, mille pealkiri on „The Tortured Man Club“. Tollal viskas Joe nalja, et keegi seal vestluses midagi ei kirjuta, peale ühe osalise, kes pidevalt hommikusi tervitussõnumeid vestlusesse saadab.

Nüüd on lauljatari fännid kindlad, et Taylori uue albumi pealkiri on valitud selle järgi, et Joed tögada. „See on lahkuminekualbum!“ hõiskas üks elevil fänn sotsiaalmeedias ja spekuleeris sellega, et Swifti uue albumi lood on tema ja Joe lahkuminekust inspireeritud. „Joe heaoluks loodan ma, et tal on see grupivestlus veel alles. Ma tunnen, et tal võib seda vaja minna,“ sõnas teine fänn.