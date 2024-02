Täidab tööülesandeid voodist! Haiglast koju taastuma pääsenud printsess Catherine plaanib juba oma kuninglikke ülesastumisi

Siiski paistab, et Kate’i tervis on juba töötegemiseks hea. Ühe paleeallika teatel plaanib printsess juba esimesi kohtumisi selleks ajaks, kui ta peaks kuninglike ülesandeid taas täitma hakkama. Allika sõnul on printsess juba plaanimas üritusi ja suhtleb oma tiimiga, et asjad paika seada. „Kate paraneb veel mitu nädalat, kuid on juba elevil, et tööle tagasi asuda,“ avaldas allikas.

Teise allika sõnul on printsessi taastumisaeg küll hirmutavalt pikk, kuid ta tuleb oma tervisemurest kindlalt välja, vahendab Express. Seni on tal vaja aga aega ja privaatsust iseendale. „Ta on heades kätes ning tal on kodus palju toetajaid ja ta on noor heas vormis naine. Ma olen kindel, et ta tuleb sellest välja,“ kommenteeris allikas. Veel kiitis allikas, et Kate tegeleb vaikselt juba oma esimeste töökohustustega, et ametipostile naasmine ei tuleks kurnavalt ega äkitselt.