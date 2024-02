VIDEO | Mihkel Kärmase 25 aastat televisioonis: „Pealtnägija“ kolleegid tegid telelegendile kihvti sünnipäevaüllatuse

„Lugupeetud juubilar, Mihkel Kärmas 50! Uskumatu! Aeg lendab,“ sõnas Kärmase kunagine kaassaatejuht Vahur Kersna. Seejärel sai sõna Kristjan Pihl, kes ütles, et kõnekas on ka see, et Kärmas on televisioonis tegutsenud veerand sajandit. Kärmasele sooviti seejärel õnne sünnipäevaks ja käima läks video, kus näidati kaadreid erinevatest aastatest, kus Kärmas „Pealtnägija“ jaoks lugusid teinud on.