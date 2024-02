VIDEO | Kuningas Charlesil diagnoositi vähk

Monarh oli hiljuti Londonis haiglas, kus raviti tema suurenenud eesnääret. Tegemist ei ole eesnäärmevähiga, kuid see avastati tema hiljutise laienenud eesnäärme ravi käigus. Täpsemalt pole Buckinghami palee Charlesi vähitüüpi kommenteerinud, vahendab BBC.

Palee sõnul alustas kuningas esmaspäeval vähivastast ravi. Veel avaldas palee, et kuningas suhtub oma ravisse positiivselt ja ootab esimesel võimalusel kuninglike kohustuste juurde naasmist.

Charles III kuninglikud kohustused on edasi lükatud ja eeldatavasti võtavad teised kuningliku perekonna liikmed tema töökohustused ravi ajaks üle. Rohkem üksikasju Buckinghami palee praegu Charlesi haiguse kohta ei avalda.

Kuigi Charles ei täida oma avalikke kohustusi, jätkab ta oma põhiseaduslikku rolli riigipeana. Ühendkuningriigi põhiseaduse järgi on monarhil õigus määrata endale asendajad kohustuste täitmiseks. Praeguse seisuga on need asendajad Charlesi abikaasa kuninganna Camilla, vanim poeg prints William, õde printsess Anne ja vend prints Edward.