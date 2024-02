Juba märtsis! Säravad võistlejad, uued žanrid, põnevad eksperdid ja rahvahääletus! Muusikaline suursõu „Tähtede täht“ tuleb taas

Hiilgavate stuudiosõude kuninga, produtsent Kaupo Karelsoni sõnul on „Tähtede tähe“ teine tulemine veel vingem, kui seda oli esimene. „Väga hea meel on, et esimene hooaeg võeti vaatajate poolt nii soojalt vastu. Uuel hooajal oleme veel julgemaks läinud, et rohkem katsetada.“

Karelsoni sõnul muudavad „Tähtede tähe“ huvitavaks ja kaasahaaravaks just need artistid, kes omavahel võistlema hakkavad. „Meil on neli naist ja neli meest, kes kõik on väga erineva muusikalise taustaga ja eri vanuses. Kogu see megamiks saab olema väga põnev,“ sõnas Karelson. Kes on aga need kaheksa julget artisti, avalikustatakse peagi.