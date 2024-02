Kuninglikud jalul: Harry lendas otsekohe Londonisse, William lõpetas päevapealt pika puhkuse

Praegu pole selge, kus Harry Londonis olles peatub. Eelmisel aastal teatati printsile, et ta peab enda kasutusest vabastama Frogmore Cottage’i, kus ta koos Meghaniga pärast abiellumist elas. Briti meedia on väitnud, et pärast kuninganna Elizabeth II surma küsis Sussexi hertsog luba, et ööbida Windsori lossis, kuid tema palve lükati tagasi. Oma viimaste käikude ajal on ta peatunud Londoni nooblites hotellides.