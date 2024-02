Priit Loog „Tõe ja õiguse“ Andrese rollist: tundub, et ma ei saagi sellest lahti

2019. aasta veebruaris esilinastus režissöör Tanel Toomi mängufilm „Tõde ja õigus“. Toomi filmis Andrest mänginud Loog nendib, et kuigi Andres Paasi roll saadab teda siiani, ei pea ta seda suureks koormaks. „Tundub, et ma ei saagi sellest lahti, sellepärast me siin oleme ja sellest räägime,“ ütleb Loog.

Loogi sõnul on tore, et saab värskes lavastuses Andrese asemel hoopis Pearut mängida. „Minu arust oleks see kummaline olnud, kui ma oleksin seal Andres mänginud, siis oleks see isegi veider,“ sõnab ta.

Märt Avandi, kes Vihmari lavastuses kehastab Andrest räägib, et väga paljude eestlaste kujutuses on Priit Loog Vargamäe Andres, Priit Võigemast Oru Pearu ning Maiken Pius Krõõt. „See ei tähenda, et kõik järgmised „Tõe ja õiguse“ tõlgendused kas lavastustena, filmidena või mingil muul moel peaksid šnitti võtma filmi taagaga,“ arvab Avandi.