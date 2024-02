KUULA | Tõnu Trubetsky: „Ärge tehke sellist muusikat!“

Koos Public Image Ltd.´ga lavalaudu jaganud Tõnu Trubetsky mõtiskleb, et Johnny Rotten leiutas pungi ning tänu sellele on olemas ka Vennaskond, kes on aastate jooksul läbinud mitmeid muutusi, kuid kelle pühendumine muusikale ja laulu sõnumitele, mida nad kannavad, on jäänud muutumatuks.