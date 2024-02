Sky Plusist päevapealt lahkunud Kristjan Hirmo kergitab saladusloori tulevikuplaanidelt: kui aus olla, siis ma olin tipus

„Järgmine aasta oleks minu arvutuste kohaselt 30 (aastat raadios - toim) täis saanud. Aga noh, ega see raadiokarjäär ei ole mul nüüd lõplikult kuhugi kalevi alla pandud, aga hetkel jah, see väga-väga pikk käidud tee on väiksel pausil või ma ei tea, mingil teelahkmel. Eks ma vaatan, kuhu see elu viib,“ annab Hirmo mõista, et ta pole välistanud mõne muu jaamaga liitumist. Siiski tunnistab ta, et Eesti raadioturg on meeletult väike ning antud podcastist kumas läbi ka võimalus, et Hirmo ei jätkagi meelelahutuses.

„Ma ütlen, et mitte, et see oleks mõru pill mu suus, aga eks selle show businessi ja meelelahutusega tundubki, et see on jube äge ja glamuurne. Kõik see, mida me näeme Kroonikast ja telesaadetest, suured gaalad ja värgid, aga noh, kui sa majandusaasta aruandeid hakkad vaatama, siis noh, see turg on nii väike ja supp on lahja,“ tõdeb ta.