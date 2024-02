FOTOD | Liis Lemsalu võttis aja maha ja põrutas sooja päikese alla puhkama

„Selline musirull,“ kirjutab Lemsalu Instagrami story juurde, kus hoiab süles oma armsat pisipoega. Kus Lemsalu oma puhkust veedab, ta sotsiaalmeedias avaldanud ei ole, kuid pildid reedavad, et tegemist on eksootilise sooja maaga.

Jaanuari lõpus jäi Kroonikale silma, et Liis Lemsalu Instagrami story’des ilutseb tema sõrmusesõrmes üks ilus ehe. Nüüd tunnistab lauljatar, et on tõesti kihlunud, kuid ta on hoidnud antud saladust juba mitu aastat.

Liisi väljavalituks on Karl-Erik Kodu. Nende suhe tuli avalikuks juba 2017. aastal, kuid lauljatar tegi otsuse, et ei räägi oma eraelust avalikult, ja keskendus oma muusika reklaamimisele. Möödunud suvel jagas ta kogu Eesti rahvaga aga rõõmsat eraelulist uudist, et oli jäänud lapseootele. Sügisel avalikustas Liis, et esiklaps on sündinud ja tegemist on poisiga. Uue ilmakodaniku nime pole siiani avalikkusega jagatud.