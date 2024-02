Helena Koivu esitas politsei tegevuse kohta kuriteoavalduse: jäeti mulje, nagu mina oleks midagi valesti teinud, aga see ei olnud nii!

Novembris kirjutas Soome meedia sellest, et Mikko ja Helena Koivule kuuluvale mereäärsele kinnistule Turu linnas on kutsutud politsei. Väljakutse oli teinud endine põhjanaabrite hokitäht, kes kurtis võimudele, et tema eksnaine ja laste ema keeldub krundilt lahkumast. Konflikti tulemusena eemaldati Helena kinnistult, kuigi endiselt on tema pooleldi selle omanik.