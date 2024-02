Kantrimaailm on leinas: suri üks kuulsamaid lembelüürikuid Toby Keith

Keith teatas enda haigusest esmalt 2022. juunis. Toona lisas mees, et on alustanud juba ravi. „Ma olen viimased kuus kuud saanud kemoteraapiat ja muud ravi. Seni on kõik hästi,“ lisas ta toona. „Ma vajan aega hingamiseks, paranemiseks ja lõõgastumiseks,“ ütles ta.