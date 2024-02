Armastatud näitleja Liina Tennosaar: mina õppisin Jüri Järvetilt seda, kuidas laval mitte naerma hakata

„Jüri Järvet oli tõeline näitleja, kes tahtis kogu aeg ise mängida,“ meenutas Tennosaar portaali Menu vahendusel. „Etüüde, mida me tegime, mängisime tihtipeale Jüri Järvetiga. Mina õppisin Järvetilt seda, kuidas laval mitte naerma hakata, kui on kohutavalt naljakas. Ta ütles, et kui miski ajab naerma, siis õigusta see ära, võib olla see ongi õige. Ja kui nii ei saa, siis soovitas põske hammustada, hinge kinni hoida või naer nutuks pöörata.“

Liina on Kroonikale ka meenutanud enda isa lahkumist. Eriti hetke, kui kui nad olid haiglas ning arst selle karmi diagnoosi välja ütles. Liina hakkas nutma, ent isa vaatas teda hämmeldunult. „Ütles, et mis viga, ta on ju kõik teinud selleks, et praegu end nii halvasti tunda.“

Tohter sõnas, et Kalmeril on elada jäänud neli kuud. „Elutahe oli nii suur, et tõmbas veel neli aastat! Lõõpis, et äkki kuulis arsti valesti.“

Liina sõnul oli Kalmer ka viimastel eluaastatel aktiivne, koos käidi ostlemas ning tihti käisid sõbrad külas.