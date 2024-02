Intiimsed sõnumid ja seksikad pildid: mis toimub Tanel Padari kontoga?

Möödunud nädalavahetuse ilmselt kõige suurem kõneaine oli menulaulja Tanel Padari kontolt tehtud krüptiline postitus. Et õli aga veel tulle valada, siis tehti ka täna tema kontolt imelik postitus. Praeguseks on selge, et tegemist on väidetavate libapostitustega.