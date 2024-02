Miss Jaapan loobus troonist: põlu alla sattunud ukrainlannale sai saatuslikuks seksisuhe abielumehega

Jaanuari viimasel nädalal tiaara pähe saanud Carolina Shiino puhul oli tegemist esimese Miss Jaapaniga, kes on sündinud väljaspool riiki ning kelle mõlemad vanemad on välismaalased. Nimelt on tegemist ukrainlannaga, kes sündis 1998. aastal Ternopili linnas. Tema ema abiellus pärast Shiino isast lahutamist jaapanlasega ning sealt tuleneb ka Jaapani uue esikaunitari perekonnanimi.

Jaapanlasi ärritas see, et tihedas konkurentsis valiti riigi esikaunitariks just välismaalane ning sotsiaalmeedias ja ajakirjanduses hakati nõudma, et Shiino jääks tiitlist ilma. Lõpuks see juhtuski, kuid Ukrainas sündinud naine ei loobunud Miss Jaapaniks olemisest vabatahtlikult. Tuli välja, et Shiinol oli veelgi suurem skandaal tagataskust võtta.