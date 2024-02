Harry teeb comebacki? Pole välistatud, et prints hakkab kuningas Charlesi asendajaks

Antud küsimusele on mitmed Briti väljaanded vastanud jaatavalt, sest sealne kuninglik perekond on jäänud tõeliselt hõredaks. Peab meeles pidama, et kuningas Charlesi kõrval on „haiguslehel“ ka Walesi printsess Catherine, kes käis jaanuaris operatsioonil. Pole täpsustatud, kui tõsine tervisemure teda kimbutas, kuid fakt, et sportlik 42-aastane naine peab taastuma kuni munadepühadeni tõestab, et tegemist võis olla väga suure terviseprobleemiga.

See tähendab seda, et hetkel on „rivis“ vaid printsess Anne, prints Edward, tema abikaasa Sophie, kuninganna Camilla ja prints William. Viimane oli veel eilseni pikal puhkusel, sest Catherine’i taastumise ajaks võttis ta enda kanda nende lastega seonduva. Nüüd tuleb riigi tulevasel kuningal hakata taaskord täitma kuninglikke kohustusi.

Täbar olukord on toonud päevakorda võimaluse, et 12 tunniga Londonisse naasnud Harry võtab ajutiselt oma „vana töökoha“ tagasi. Kuigi kroonitud peadest peaksid printsessid Beatrice ja Eugenie hakkama oma onu asendama, siis Harry on neist kahest tunduvalt kogenum. Prints Andrew tütred on küll terve elu olnud tähtsate kroonitud peade ringis, kuid nad pole kunagi kuulunud nende sugulaste sekka, kes saavad täita kuninglikke kohustusi. Harry on aga täitnud tähtsaid ülesandeid alates sellest ajast, kui ta sai täisealiseks ning tema koormus suurenes pärast Meghaniga abiellumist. Neli aastat tagasi otsustasid Sussexid aga USAsse kolida ning loobusid kuninglike kohustuste täitmisest.

Hetkel pole teada, kui pikaks ajaks kuningas Charles kohustuste täitmisest kõrvale jääb.