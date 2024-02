FOTOD | Täielik nostalgialaks! Nullindate menubänd Blue hullutas Tallinna publikut

Eesti fänne ootas ees aga halb üllatus, sest tavapärase nelja liikme asemel tuli lavale vaid kolm meest. Selgus, et Blue üks kuulsamaid liikmeid Duncan James oli haigestunud ning ta ei saanud esineda. Vaatamata sellele andsid sajandi alguses naisi hullutanud lauljad korraliku sõu ning Alexela kontserdimaja esimesel tasandil oli vaevu mõni üksik vaba istekoht. Tundub, et Blue on endiselt rahval meeles.