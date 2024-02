Mis saaks Camillast, kui Charles lahkub varem? Selgus, milline tiitel praegusele kuningannale antaks

Uudis Charlesi tervise halvenemisest šokeeris avalikkust, kuid kõige mustem stsenaarium on läbi tehtud alles hiljuti. Kuna Elizabeth II oli enne oma surma juba lesestunud, ei tekkinud tema puhul küsimust, mis saab tema abikaasast, kuid Charlesi puhul on tõenäosus suur, et tema abikaasa Camilla elab temast kauem. Sellele viitavad juba meeste ja naiste erinevad oodatavad eluead – Suurbritannias elavad naised umbes neli aastat kauem kui mehed. Tuleb siiski märkida, et praegune kuninganna on kuningast aasta vanem.