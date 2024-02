KAUNIS FOTO | Grete Griffin tähistas abikaasaga olulist aastapäeva: parim asi, mis minuga eales juhtunud on

Nende tutvus oli aset leidnud ajal, kui Grete õppis Ameerika Ühendriikides viimast aastat rahvusvahelisi suhteid. „Olin pannud paika plaani kolida tagasi Eestisse. Pooled asjad olidki juba tagasi Eestisse kolitud, kui Robert mulle Instagramis kirjutas. Kuu aega hiljem saime kokku. Nüüd on meil kolm last ja viis aastat abielu,“ ütles endine seitsmevõistleja.

Kuidas erineb kooselu profisportlasega tavaliste paaride elust? Grete hinnangul on kergem olla abielus sportlasega, kui ise oled samuti sportlane. Seda ka siis, kui ise enam sporti ei tee. „Saad aru, milliseid ohverdusi tuleb teha tippu jõudmiseks. Kui sa pead kaks korda päevas tööl käima ega saa õhtul pitsat süüa, hakkaks see tavalisele inimesele mõne aja pärast närvidele käima. Või see, et sind pole piisavalt kodus ja sa ei tee asju, mis tunduvad teistele lõbusad. Aga sportlastel omavahel on lõbus abielus olla, asjad käivad palju kergemalt,“ sõnas Grete. „Tavaline inimene võib-olla tahaks sinuga kogu aeg koos olla, aga sportlane peab kell kuus hommikul üles tõusma, et minna jõusaali, ega saa teistega koos hommikust süüa. Käib hommikul kella kuuest õhtuni välja trennides, massaažides ja teraapiates...“