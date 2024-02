Toomas Uibo meenutab maskisaates osalemisega kaasnenud reegleid: ma ei uskunud, et see nii karm on

Teleprodutsendi Kaupo Karelsoni sõnul teevad nad koos saate meeskonnaga paljudele inimestele ettepanekuid. „Selle valimise juures on tegelikult niimoodi, et me käime ühes salakohas neid ka enne kuulamas. Selles saates on lisaks lauljatele ka mitte lauljad. Käime kuulamas, et kuidas tema hääl ilma pildita on. Kas ma tunnen ta häälest kohe ära või pigem mitte? Et ei oleks detektiividele ega kodus vaatajatele liiga lihtne,“ räägib Karelson ja lisab, et saates on kokku kümme osalejat.

Toomas Uibo meenutab, et pakkumist saades ta koheselt nõus ei olnud. „Ma sain meili, mis pani mõtlema ja meili all oli, et ma helistan sulle homme. Ütleme jah, et esimene reaktsioon oli küll selline...eks neid pakkumisi on varem ka tulnud ja ikka mõtlesin, et olen laulmisega lõpu teinud,“ räägib riigikogu liige ja muusik Toomas Uibo, et just ilma maskita poleks ta saatesse esinema tulnud. Saates osalemine andis Uibole muusikalisele elule täiskäigu sisse ja tõi talle palju uusi pakkumisi.

„No kui telgitaguseid rääkida, siis minu meelest kogu see logistika...see on lihtsalt nii ekstreemne. Ma ei uskunud, et see nii karm on,“ meenutab Uibo.

Kaupo lisab juurde, et ta ei teadnud tol aastal ega ka sel aastal täpselt kus kohas autode vahetus toimub, kus inimesed peale võetakse ning kus nad riideid vahetavad.