FOTOD | Tampere on nubluks ja Mikael Gabrieliks valmis! Kogu linn on nakatunud UMK 2024 palavikku

UMK võõrustajalinna naljakas slogan viitab sellele, et 2023. aasta maikuus tekkis Käärijä edu järel spekulatsioon, et kui Soome oleks toona Eurovisioni võitnud, oleks rahvusvaheline lauluvõistlus leidnud aset just Tamperes. Kuna Käärijä lugu „Cha Cha Cha“ jäi Liverpoolis teisele kohale, pidid ka Tampere elanikud Eurovisioni võõrustamisest käed puhtaks pühkima.