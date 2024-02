„Mina vaatan pigem klaasi taha kui uudiseid.“ Niinemets tunnistas üles humoorika viisi, kuidas tema „Terevisiooni“ tarbib

Niinemets tõdes, et tema stand-up’i sõudel ei ole talle publikust otseselt tuldud ütlema, et mõni kuuldud nali läks üle piiri, ent ühte piiripealset jumala-teemalist nalja meenutas ta küll. „Mõnes saalis võeti selle teema puhul natuke vaiksemaks - mõeldi, et „issand jumal, kas tõesti me hakkame nüüd pühadust tõotama“, aga kui kuuldi see lõpuni, siis saadi aru, milles see seisnes.“

Niinemetsa arvates on tema naljatunnetus üsna hea. „Kui keegi tunneb ennast puudutatuna, siis ta tunneb seda seal samal saalis sel õhtul. Aga tegelikult on see koht, kuhu inimesed on tulnud ja saavad aru, et see, mis laval on, on ikkagi naljana öeldud.“