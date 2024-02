Endiselt tühistatud? Tõnis Mägi: olen Elva aukodanik, kuid 75 aasta juubeli puhul ei õnnitlenud mind linna poolt keegi

Juba aastast 1999 elab Tõnis Tartu lähedal. Ta on olnud neli korda abielus ja tal on neli tütart. Esimene abielu Virvega jäi Tõnisel üürikeseks. Näitleja Laine Mäega on Tõnisel tütar Liis-Katrin (41), kes on abielus näitleja Märt Avandiga. Abielust Piia Kaldmaga (Mägi) on tal tütar Maarja (32). Laulja Kärt Johansoniga on Tõnis abielus alates 2001. aastast ning neil on tütred Liidia (25) ja Mirt (21).