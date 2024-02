SÄUTSUMÖLL | „Lõpuks ometi inimene päris probleemiga.“ Koit Toome pahameel piirkiiruse langetamise osas küttis netirahva üles

Piirkiiruse vähendamine on järkjärguline protsess, millega tehti pealinnas algust juba jaanuaris. Tallinn plaanib 2024. aasta lõpuks langetada kesklinnas sõidukite piirkiiruse 30 km juurde tunnis. Erandiks jäävad vaid magistraaltänavad, kus lubatud sõidukiiruseks jääb 40 km/h.

Toome on teinud antud teemal postitusi nii 20 000 jälgijaga Instagrami kontole kui ka oma avalikule Facebooki seinale. „Mis kuradi inimesed seal töötavad? Ma tahaks tõesti teada!“ küsib armastatud laulja oma jälgijatelt.

Ta selgitab, et pereisana on tal auto kasutusel eelkõige järeltulijate sõidutamiseks – vanem laps käib koolis, teist tuleb viia nende külas asuvasse lasteaeda. Rääkimata proovidest ja trennidest, kuhu tuleb lapsi iganädalaselt sõidutada. „Ma tahan näha seda nupumeest, kes ütleb, et mine f**king bussi, tõuksiga või jala...“ teatas Koit oma postituses.