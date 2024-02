KLÕPS | Hurmuri süda on võetud! Maneskini solist Damiano David kinnitas suhet tuntud näitlejatariga

Oma endisest suunamudijast tüdruksõbrast Giorgia Solerist läks Damiano lahku 2023. aasta suvel. Lahkuminekut kinnitas Damiano pärast seda, kui sotsiaalmeedias hakkas ringlema video, kus ta salapärast naist suudles. „Mul on väga kahju, et see video välja tuli. Ma ei tahtnud olukorda nii käsitleda - see oli minu viga,“ kirjutas ta fännide ees vabandades.