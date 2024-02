Anne Veski koostööst Karl Killinguga: mulle ei meeldi eriti kui mind kritiseeritakse, aga tema oskas ilusti öelda

Killing postitas TikToki videoklipikese, milles tunnistas, et soovis Annega koostööd teha juba veidi alla aasta. Killingu sõnul ei julgenud ta alguses Anne Veskiga ühendust võtta. Mänedžeri toetusel võttis Killing lõpuks julguse kokku ja helistas. „Julge hundi rind on rasvane. Ja kui tuli see kõne, siis ma ütlesin: oi, sinu kõne ma olengi pidevalt oodanud!“ ütleb Anne.

„Mul ei ole midagi selle vastu, et midagi uut ja põnevat proovida. Karl on jätnud mulle väga sümpaatse mulje, juba varem. Ma ei saanud tõesti kuidagi ära öelda,“ tunnistab Veski. „Kui ma veel lugu kuulasin, siis sain aru, et see on midagi teistsugust, mida ma varem teinud pole.“