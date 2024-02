„Ma ei oleks mitte kunagi osanud sellist asja oodata.“ Räppar kaw vahetab ebameeldiva seose tõttu artistinime

Sotsiaalmeedias on hakanud levima akronüüm KAW, mida seostatakse liikumisega Kill All Women. Urban Dictionary järgi on tegemist seksistliku väljendiga, mille lõid mehed võitlemaks feministidega, kes olid loonud liikumise Kill All Men, mille eesmärk on rünnata süsteemi, mis hoiab mehi võimupositsioonil.

Oma artistinime ja liikumise seotuse avastas artist juba poolteist aastat tagasi, kui tema reklaame enam sotsiaalmeediaplatvormidel ei näidatud. „Meil hakati YouTube’i ja Meta (Facebooki emafirma – toim) reklaame tagasi lükkama. Alguses me ei teadnud, milles asi on. Alles mõnda aega hiljem saime aru, et see on just selle liikumise pärast,“ räägib ta, kuidas probleemist teada sai. „See liikumine... Eestis väga keegi ei tea sellest. See on kuskil Discordi grupis loodud. See on keeruline teema, aga Meta on selle fraasi blokeerinud.“