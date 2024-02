„Ma luban oma prillid silme eest ära võtta.“ nublu ja Mikael Gabriel kergitasid saladuseloori Soome eurolaulu võistluse UMK plaanidelt

nublu ja Mikael Gabriel rääkisid videos esmalt enda tutvuse algusest ja varasematest koostöödest. Siis liikusid nad juba oma laupäevase UMK finaali sõu juurde ja kergitasid pisut saladuseloori, mida laval näha saab. „Ma ütleksin nii: päev pärast UMK-d on presidendivalimised. Lihtsalt vihjeks... Neil on samuti kaks kandidaati, kes presidendiks pürgivad. Nii, et see on üks teema, mille ma saan praegu välja paisata. See tuleb midagi debatisarnast, sest meil on kaks erinevat inimest, eraldiseisvad sooloartistid pandud lavale. Me võime isegi alustada vaenlastena, oponentidena, aga lõpuks tuleme me kõik kokku,“ rääkis nublu videos.