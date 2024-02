FOTOD | Ei tunne enam äragi! Meeletult kaalu kaotanud Kelly Osbourne näitas imepeenikest pihta

Kelly tunnistas, et tundis survet rasedusega tekkinud lisakaalust vabaneda ja kõhnemaks saada. „Vaatame, kui kaugele suudan sellega minna. Ja siis ma läksin liiale,“ meenutas Kelly, et sellest sai tema missioon.

Kelly rääkis ühes 2020. aasta suvel antud intervjuus, et maovähendusoperatsioon on parim asi, mida ta kunagi teinud on. „Mind üldse ei koti, mida kellelgi teisel öelda on. Tegin seda, olen selle üle uhke ja teised võivad põrgu minna,“ teatas ta toona konkreetselt.