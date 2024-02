Tõsielustaar ja ärinaine Kim Kardashian on sügisest saati kohtamas käinud NFL-i tähe Odell Beckham Jr-ga, kuid on oma värsket suhet hoidnud avalikkuse tähelepanu alt eemal. Nüüd on staarpaar oma suhtes uued sammud teinud ja nad plaanivad oma suhet järgmisele tasemele viia.