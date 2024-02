Tallinna abilinnapea Vladimir Svet: miks Koit Toome tahab kihutada? Sest ei hooli

Esiteks, ei mina ega kolleegid Tallinna transpordiametis ei vaena autojuhte. Autod ei kao linnast ära ja on elu loomulik osa. Kuid autode kõrval peame mõtlema jalakäijatele, kes on märksa vähem kaitstud ja arvuliselt suurem sihtrühm. Ka Koit Toome on ju jalakäija, kui teeb oma auto ukseni mõned sammud. Madalam piirkiirus tagab ohutuse. Me ihu, hing ja meel tänavat ületades kuuluvad autojuhile - kas too annab teed ja käitub roolis mõistlikult või kihutab keset linna ja ületab kiirust. Miks Koit Toome tahab kihutada? Sest ei hooli.