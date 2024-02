„Naanslaid!“ Kristel Aaslaid avaldab, et soovib abiellumisel kaks perekonnanime kokku panna

Star FMi hommikuprogrammis arutati, et kui Mattias Naan (Kristel Aaslaiu elukaaslane – toim) otsustab Kristeli naiseks võtta, siis kas Kristel vahetab oma artistinime ja kas ta kujutaks ennast ette teise nimega. „Vot ei tea. Ma tegelikult veidike olen mõelnud küll sellele, et ma ei kujuta ette, [mida siis teha], kui sa oled karjääri üles ehitanud teatud nimega. Aga kaw tegi seda väga hästi ja nüüd [liigub ta] siis kewinina edasi. Samas Grete, teie hea kolleeg on Grete Kuld, aga Instagramis on ta Grete Klein. Bränd jääb samaks,“ mõtiskleb Aaslaid.