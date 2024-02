Kas Taylor sööb hot dog’i või teeb Travis talle abieluettepaneku? Super Bowli finaalmäng on kaasa toonud Swifti-Kelce’i ennustuste laine

Popstaariga kohtamas käimine on Kelce’ile, tema tiimile ja NFL-ile toonud juurde meeletult populaarsust ning eelseisva Super Bowli valguses on võimalik teha lausa 89 erinevat ennustust, kus on seotud Super Bowl ja Taylor Swift. Veebipõhise ennustuskeskkonna BetOnline’i juhi Dave Masoni arvates tuleb seekordne Super Bowl kõige ennustusterohkem ettevõtte 25-aastase ajaloo jooksul, vahendab NPR. Fännid on suurest spordisündmusest niivõrd pöördesse läinud, et Taylorit puudutavaid ennustusi on tehtud pea igas valdkonnas.