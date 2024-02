Lennukas karjäär, mis lõppes krahhiga: kes on Putiniga intervjuu teinud vastuoluline ajakirjanik Tucker Carlson?

Tucker Swanson McNear Carlson sündis 1969. aastal San Franciscos ja on seal populaarne kaabeltelevisiooni saatejuht, kes on eelkõige tuntud paremäärmuslike vaadete toomise eest Ameerika poliitika põhivoolu, vahendab Britannica. Eelkõige kõmulised on olnud tema äärmuslikud seisukohad näiteks valgete ülemvõimu toetamise ja teiste riikide autoritaarsete juhtide toetamise osas. Ta on tihti toetunud oma väiteid esitades valedele või eksitavatele väidetele, samuti on ta levitanud alusetuid vandenõuteooriaid. Eriti suur Carlsoni fänn oli USA eelmine president Donald Trump, kes vaatas regulaarselt ajakirjaniku Fox Newsi telekanali saadet „Tucker Carlson Tonight“, mis oli eetris aastatel 2016–2023.