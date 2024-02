ÜLEVAADE | Kaks päeva Soome eurolaulu valimiseni: millised on nublu šansid sõita Eurovisionile?

Kõigepealt viskame pilgu peale praegusele seisule suures kihlveokontorite ennustustabelis . Seal on nublu ja Mikaeli võistluspala „Vox Populi“ hoidnud stabiilselt teist positsiooni. Hetkel peetakse nende võiduvõimaluseks 22%. Esikohale ennustatakse Sara Siipola pala „Paskana“, mille võiduvõimaluseks on hetkel märgitud 44%. Nublu ja Mikaeli kahjuks on Siipola võiduprotsent viimaste päevadega jõuliselt tõusnud.

Publikuhuvi saab hästi jälgida tänu Spotifyle ja Youtube’ile, sest suur osa soomlastest tarbivad muusikat just nendelt kahelt platvormilt. Hetkel on „Vox Populi“ Soome Spotify edetabeli 21. kohal, sellest eespool on vaid Sara Siipola võistluslugu „Paskana“, mis hoiab 5. positsiooni. Kui nublu ja Mikaeli võistluslugu on kuulatud kokku 1,3 miljonit korda, siis Siipola pala on saanud juba üle kahe miljoni kuulamise.