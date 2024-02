FOTOD | Sanna Marini ninanips Soome meediale: puhkusepilte postitanud naine hängis Helsingis uue peikaga

Vägagi luksuslikke pilte postitanud Marin mõnules mitmete põhjanaabrite väljaannete andmeil Austrias Alpides asuvas Lech am Arlbergis, mida kutsutakse ka rikaste ja kuulsate mängumaaks. Endise peaministri sotsiaalmeedia sisu tekitas soomlastes pahameelt, sest leiti, et sellise elustiiliga avalikult uhkustamine on praeguses majanduslikus olukorras maitsetu.

Väljaande Seiska paparatsod avastasid aga, et endine peaminister on kavaldanud oma jälgijad ja kõmumeedia üle. Selgus, et Marin on juba ammu tagasi Soomes ning veedab aega oma uue peikaga. Tegemist on juuksuriga, kellega on Marin juba mitu kuud aega veetnud, kuid ta pole teda avalikkusele veel tutvustanud. Kuna tegemist pole avaliku elu tegelasega, siis ilmuvad fotod antud noormehest Soome meedias hägustatuna või varjatult. Seiska andmetel märkasid Marin ja tema kaaslane paparatsot, kuid ei lasknud piltnikul ennast häirida.